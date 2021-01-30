سوريا المستقبل يستذكر الشهيد حمزة تولهلدان في دير الزور

وحضر مراسم التأبين عائلة الشهيد حمزة تولهلدان وأعضاء من المجلس التنفيذي والتشريعي بدير الزور وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور وقوى الأمن الداخلي وممثلون عن اللجان والمجالس المحلية وإدارة المرأة ووجهاء عشائر المنطقة بالإضافة إلى العشرات من أهالي دير الزور.

وكان مستشار مجلس دير الزور المدني، وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، الشهيد حمزة تولهدان، الاسم الحقيقي دواد حج علي، استشهد أثناء تأدية واجبه في مدينة دير الزور.

وبدأت مراسم التأبين بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم الإدارة الذاتية ألقاها الإداري ذياب الجيلات وقال فيها: " إن الشهيد حمزة دير الزور كان بين الإدارات لتأمين احتياجات دير الزور، مع العامل يعمل بيده ومع الإداري يوجه بقلمه".

كلمة إدارة المرأة ألقتها الٍإدارية ملاك الرباح، استذكرت فيها الشهيد حمزة تولهلدان، وأضافت "إنه ابن دير الزور الذي ضحى بحياته من أجل أبناء دير الزور ونسائها خاصة، وكان يواجه كل المصاعب لتكون المرأة قوية وواثقة بنفسها".

وعاهدت الكلمات بالسير على خطا الشهداء وأفكارهم التي ضحوا بأنفسهم من أجلها.

وفي ختام مراسم التأبين سلمت عائلة الشهيد صورته للإدارة المدنية بدير الزور، وبدورها سلمت إدارة لجنة المرأة في دير الزور ملاك الرباح وسام الشهادة لوالدة الشهيد حمزة.

(س ر)

ANHA