سوريا المستقبل تبادر  بتوزيع الكمامات والمنشورات

وانتشر أعضاء حزب سوريا المستقبل اليوم الثلاثاء، في عدد من الأماكن على أطراف مدينة كوباني، ووزعوا مئات الكمامات والقفازات المعقمة على الأهالي في مبادرةٍ من أعضاء الحزب.

وتأتي مبادرة الحزب بعد يوم من توزيع مئات المنشورات على منازل المدنيين في المدينة، وتتضمن كيفية تجنب الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في عدد من البلدان المجاورة.

ولم تسجل مناطق شمال وشرق سوريا، التي دخلت مرحلة حظر تجوّل منذ الـ23 من شهر آذار/مارس، أي حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما اتخذت الإدارة الذاتية جملة من القرارات للوقاية من ظهور الفيروس المستجد "كوفيد 19".

(د أ – ز س/ج)

ANHA