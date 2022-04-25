صورةٌ صادمة لتدني منسوب نهر الفرات في الأراضي السورية

وخفّضت دولة الاحتلال التركي تدفق مياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية واستخدمته كسلاح ضد شمال وشرق سوريا منذ 27 من يناير/كانون الثاني العام الماضي 2021، حيث تشهد المنطقة ولاسيما المناطق المحاذية للنهر أوضاعاً كارثية نتيجة تدني منسوب النهر إلى مستوياتٍ قياسية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الافتراضي صورةً تظهر مجرى نهر الفرات بالقرب من جسر بلدة شيوخ فوقاني أقصى شمالي سوريا بالقرب من مدينة جرابلس المحتلة، حيث تقلص مجرى النهر إلى بضعة أمتارٍ.

ولم تتسنَ لوكالتنا زيارة المنطقة والتأكد من صحة المعلومات وحقيقة الصورة، نتيجة خطورة الموقع واستهدافات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، لتلك المنطقة، إلا أن عشرات التعليقات على الصورة أكدت حقيقة الصورة.

وتشهد شمال وشرق سوريا أزمةً كبيرة في توفير مياه الشرب، إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية وريّ الأراضي الزراعية؛ نتيجة تخفيض دولة الاحتلال التركي لمنسوب نهر الفرات الذي يعتبر شريان الحياة للملايين.

ويهدد تخفيض دولة الاحتلال التركي تدفق مياه نهري دجلة والفرات حياة الملايين في سوريا والعراق، في ظل جفاف البحيرات والأنهار الفرعية، وذلك ما يسعى إليه الاحتلال لتهجير السكان من المنطقة كحربٍ من نوع آخر.

(ز س/ د)

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