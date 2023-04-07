أسهم التعاضد الشعبي والاجتماعي الذي حصل في باكور كردستان (شمال كردستان) ومناطق شمال وشرق سوريا في التخفيف من بعض آثار الزلزال .

لتأتي المبادرات الشعبية كردّ فعل على سياسات الأنظمة الفاشية من حصار وعنصرية وسرقة للمساعدات.

ومن بين تلك المبادرات مبادرة العم عبد الكريم ذي العقد السادس من العمر والذي يعمل، بما تقوى عليه عيناه ويداه مستفيداً من الخبرة الطويلة التي اكتسبها من دراسته في معهد الإلكترون بمدينة حلب، على تصليح ما أمكن من المصابيح الكهربائية.

تصليح المصابيح مجاناً

يبادر العم عبد الكريم خولي إلى افتتاح محله كل صباح بعد كارثة الزلزال ليقدم ما يستطيع للأهالي وفق الخبرة الطويلة التي اكتسبها في مجال تصليح شاشات التلفاز والأجهزة الرقمية المرافقة له (ريسيفر)، ليعمل أيضاً على تصليح المصابيح الكهربائية للأهالي بالمجان.

ويشير العم عبد الكريم إلى أنه منذ اليوم الأول لكارثة الزلزال قام بالتوجه إلى محله وافتتاحه لاستقبال جميع تصليحات المصابيح الكهربائية بالمجان ليساهم بطريقته الخاصة في دعم فئات المجتمع.

وفي هذا الصدد يقول:" بالرغم من أن التكلفة المادية التي لا أتقاضها ليست كبيرة إلا أن هدفي ليس فقط دعم المجتمع من الناحية المادية بل رسم البسمة على وجوههم في الأيام السوداء فعند الانتهاء من التصليح وسؤالهم عن التكلفة كنت أقول لهم بأنها بالمجان فأبعدهم عن الأجواء السلبية وأشعرهم أن التعاون بين الأهالي قائم".

العم عبد الكريم ينحدر من قرية برج عبد الله في عفرين، ومن أبناء المجتمع الإيزيدي، ويعيش في حي الشيخ مقصود منذ ما يقارب 45 عاماً، وأكد على ضرورة التعاضد بين المجتمعات والشعوب .

كما أثنى عبد الكريم على جميع المبادرات الشعبية التي نظمت من قبل الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مواجهة الحصار وآثاره.

في نهاية حديثه قال العم عبد الكريم بأن من يريد أن يساهم في خدمة المجتمع ليس بالضرورة أن يمتلك المال وإنما يمكنه بخبراته أو عمله أن يسهم في دعم مجتمعه.

يذكر أن كارثة الزلزال الأخيرة التي ضربت المنطقة تسببت بأضرار مادية جسيمة إلى جانب تسببها بوقوع ضحايا وإصابات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(سـ)

ANHA