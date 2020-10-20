صورة لبشّار الأسد توقع إشكالاً في طرابلس شمال لبنان

واحتج شبان من المنطقة على رفع صور للرئيس السوري بشار الأسد، وعمدوا إلى طرد المصورين والمخرجين والممثلين من البلدية، وعلى إثرها طلبت البلدية من فريق العمل إيقاف التصوير والمغادرة، وقام الجيش اللبناني بمرافقتهم.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس الملابسات التي حصلت خلال عمل تصوير مسلسل سوري بعنوان "عالم كامل"، داخل بلدية طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي بأن البلدية رفضت رفع أي شعارات سياسية أو دينية، وطلبت من فريق التصوير المغادرة فوراً.

وأكد المكتب الإعلامي على "عدم رفع صور الرئيس السوري أو علم سورية أو تصوير أي مشهد داخل البلدية، ولقد تأكد من ذلك عدد من الشبان الذين سمح لهم بالدخول لمشاهدة الديكور".

(ز غ)