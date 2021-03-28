وأطلقت القوى، اليوم الأحد، الحملة عبر بيان إلى الرأي العام، ضمن مؤتمر صحفي، قرأه الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي، علي الحسن من داخل المخيم، وذلك بحضور الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبرئيل، والناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب، نوري محمود، وعضوة القيادة العامة لمجلس إقليم الجزيرة أفينار ديرك.

مراسلنا المتابع للحملة، التقط مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر سير الحملة، ودور القوى الأمنية والعسكرية المشاركة فيها لإنهاء تأثير داعش في المخيم.

وأشار مراسلنا في وقت ٍسابق نقلًا عن مسؤولٍ أمني أنّ ٦ آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة مشاركة بالعملية الأمنية.

(أ ح/سـ)

ANHA