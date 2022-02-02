صور من مراسم تشييع 12 مقاتلاً في قامشلو

تجمهر الآلاف من أبناء مدينة قامشلو، اليوم، في مزار الشهيد دليل ساروخان لتوديع 12 مقاتلاً، استشهدوا أثناء حملة "مطرقة الشعوب" ضد مرتزقة داعش الذين هاجموا سجن الصناعة وأحياء مدينة الحسكة في الـ 20 من كانون الثاني المنصرم.

شارك في مراسم التشييع الكرد والعرب والسريان والأرمن، ورجال دين ومثقفون وكتاب، ورجال ونساء.

حُملت نعوش الشهداء المزينة بأكاليل الورود وأعلام القوى العسكرية من قبل ذويهم، الأب يحمل جثمان ولده، والمقاتل يحمل جثمان رفيق دربه، والابن رافع صورة والده الشهيد، الأم تطلق الزغاريد، الزوجة ترفع أكاليل عرسها، والخطيبة ترفع حنة خطوبتها.

وبدخول جثامين الشهداء إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، أطلقت12 حمامة في الهواء، في إشارة إلى قدسية النضال الذي خاضه الشهداء من أجل كرامة وحرية شعب المنطقة، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

اللوحة التي ظهرت اليوم في مزار الشهيد دليل ساروخان وقبلها في مدينتي كوباني وديرك، كانت خير مثال على الروابط الوثيقة بين مكونات المنطقة، ورداً لكل من راهن على تفكك شعوب المنطقة، ومقاومة شعب اتخذ مبدأ الحرب الشعب الثورية أساساً لنضاله ووجوده، كما أظهرت الأخوة الحقيقية التي تنادي بها مكونات المنطقة.

جدد المشاركون في المراسم من الكرد والعرب والسريان العهد أنهم باقون على العهد، صامدون ومقاومون، ولا بديل عن الانتصار في وجه كل من يحاول المساس بأخوتهم الوثيقة.

الكلمات التي ألقيت خلال مراسم توديع شهداء حملة "مطرقة الشعوب" أكدت أن شعب المنطقة ناضل ويناضل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وأن اللُّحمة الوطنية هي أساس بناء وطن ديمقراطي حرّ، ولا بديل عن الحرب الثورية في وجه كافة المخططات التي تحاك ضد شعوب المنطقة.

(ف)

ANHA