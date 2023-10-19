سوناك يحط في تل أبيب بعد مغادرة بايدن

في أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 3478 شخصاً وأصيب 12065 بجروح، وذلك بعد دخول الحرب بين حماس وإسرائيل يومها الثالث عشر.

بدورها، تسبّبت عملية حماس في السابع من تشرين الأول، بسقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل ونقل 4629 جريحاً إلى المستشفيات الإسرائيلية، واختطاف نحو 200 شخص، حسب مسؤولين إسرائيليين.

وشهدت بدورها الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال ساعات المساء، توترات أمنية متسارعة، آخرها القصف المدفعي المتبادل بين حزب الله والجيش الاسرائيلي، وذلك في القطاع الغربي بالقرب من موقعي رأس الناقورة وجبل العلم في أطراف بلدة الناقورة الحدودية، وكذلك في أطراف بلدات الضهيرة وراميا وعيتا الشعب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "شنت قوات الدفاع الإسرائيلية ليلاً، غارات على أهداف عسكرية تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان، وكان من بين الأهداف نقطة مراقبة باتجاه البحر تم منها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات".

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة، وسط استمرار قدوم مسؤولين غربيين لإسرائيل، والذين كان آخرهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أكد على دعم واشنطن الكامل لتل أبيب، إضافة لزيارة المستشار الألماني، أولاف شولتس، ومسؤولين آخرين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وصل إلى تل أبيب.

وفي وقت سابق، قال مكتب سوناك إنه سيصل إلى إسرائيل، الخميس، وسيلتقي نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، قبل أن يتوجه إلى عواصم أخرى في المنطقة.

ومن المقرر فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد انتهاء عمليات الصيانة للأضرار التي تعرض لها خلال قصف إسرائيلي.

وأعلن الرئيسان الأميركي والمصري أن المساعدات الإنسانية التي ينتظرها الفلسطينيون في غزة ستبدأ المرور عبر معبر رفح من مصر المجاورة للقطاع الخاضع لحصار منذ هجوم حماس على إسرائيل.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن، الأربعاء، يدعو إلى "هدنة إنسانية". وانتقدت واشنطن النص لأنه لم يذكر "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وتنتظر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الدولية في مصر منذ أيام الدخول إلى غزة.

وقال مارتن غريفيث، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، الأربعاء، إن القطاع بحاجة إلى كمية هائلة من المساعدات الإنسانية تبلغ مائة شاحنة في اليوم، مشدداً على ضرورة ضمان أمنها.

(م ش)