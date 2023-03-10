سول تتعهد بتعزيز التدريبات العسكرية مع واشنطن لمواجهة بيونغ يانغ

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الجمعة، بتعزيز الردع في مواجهة كوريا الشمالية من خلال تأسيس نظام للتخطيط والتنفيذ يتعلق بالسلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وأضاف خلال حفل لخريجي الأكاديمية البحرية إن كوريا الجنوبية ستكثف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام، اتّهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بأنها تُفاقم "عمداً" التوتّرات بمناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وفق ما نقلت عنها الوكالة المركزية الكورية الشمالية.

ويأتي الاتهام الكوري الشمالي بعدما أعلنت سيول وواشنطن عن مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق من 13 وحتى 23 آذار/مارس الجاري.

في سياق متصل، أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، على مناورة مدفعية بالذخيرة الحية تحاكي هجوماً على مطار كوري جنوبي، ودعا قواته إلى الاستعداد للرد على "تحركات الأعداء المحمومة للاستعداد للحرب"، وفقاً لتقرير بثته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، في إشارة على ما يبدو إلى سلسلة التدريبات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بحسب أسوشيتد برس.

وجاء التقرير بعد يوم من إعلان جيش كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر من موقع بالقرب من مدينة نامبو الساحلية الغربية.

وتبحث هيئة الأركان المشتركة في الجنوب فيما إذا كان قد تم إطلاق المزيد من الصواريخ في وقت واحد أم لا.

وأرسلت الولايات المتحدة مؤخراً قاذفات بعيدة المدى من طراز "بي- 1 بي" و"بي -52" لعدة جولات من التدريبات الجوية المشتركة مع الطائرات الحربية الكورية الجنوبية.

(د ع)