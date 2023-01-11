سول تعلن إجراء مناورات نووية مشتركة مع واشنطن

وقالت الوزارة، في تقريرها إلى الرئيس يون سيوك يول، إن "كوريا والولايات المتحدة تخططان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة الشهر المقبل في إطار سيناريو استخدام كوريا الشمالية لسلاح نووي"، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف التقرير أن "من بين الخطط الأخرى، تنوي الدولتان عقد تدريبات الربيع لمدة 11 يوما بلا انقطاع، وإجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع وإطلاق أول قمر صناعي كوري للمراقبة العسكرية".

وقال مسؤول في الوزارة، إنه "من المتوقع أن يناقش البلدان خلال التدريبات ردود فعل منسقة على سيناريو استخدام كوريا الشمالية قوتها النووية، بما في ذلك إجراءات التعاون مع المجتمع الدولي".

وفي سياق التوترات في شرق آسيا، تخطط الولايات المتحدة لزيادة كبيرة في عدد الصواريخ المضادة للسفن والتي تتسلح بها القوات الأميركية في اليابان، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين.

وقالت الوكالة في تقرير لها: "إن الولايات المتحدة ستزيد من قدراتها بشكل كبير من حيث الصواريخ المضادة للسفن في اليابان، وذلك في إطار بذل جهود أوسع تهدف إلى ردع الصين".

ووفقا لمصادر الوكالة، سيتم توريد الصواريخ المضادة للسفن إلى اليابان ضمن فوج مشاة بحرية قد أعيد تنظيمه، حيث بلغ قوامه 2000 عسكري وهو مخصص للقيام بتنفيذ مهام الاستطلاع والنقل. ومن المتوقع أن تكتمل عملية نقل هذا الفوج بحلول عام 2025.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أنه بحلول ربيع عام 2023، سيتم نشر سرية مستقلة تابعة للجيش الأميركي وهي تضم نحو 300 عسكري و13 سفينة، وذلك بمهمة تقديم المساعدة في نقل العسكريين الأميركيين واليابانيين والمعدات العسكرية الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد، سيتم الإعلان عن اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع في واشنطن، بين وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيريهما اليابانيين.

(م ش)