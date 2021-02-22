صواريخ تستهدف محيط السفارة الأميركية في بغداد

وأضاف المسؤولان العراقيان أن ثلاثة صواريخ ضربت المنطقة الخضراء، وقع أحدها في محيط مجمع السفارة الأميركية مترامي الأطراف.

وجاء في بيان الجيش أنه لم يقع أي ضحايا كما أن التحقيق ما زال مستمراً. ووقع ضرر مادي بسيط، كما تضررت مركبة.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية فضلاً عن مقر الحكومة العراقية.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، عن الجهة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي بحسب القناة الرسمية، إن "الصواريخ التي استهدفت الخضراء انطلقت من جهة الكرادة".

وأضاف، أن "الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ".

(ي ح)