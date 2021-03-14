صواريخ تستهدف أسوق للمحروقات في جرابلس والباب المحتلتين من قبل تركيا

وقال المرصد السوري أنّ انفجارات عنيفة دوت بمحيط مدينة جرابلس، مساء اليوم، نتيجة قصف صاروخي مجهول المصدر، استهدف سوق الحمران للمحروقات قرب المعبر في ريف جرابلس شمال شرقي حلب، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين في نقل النفط، إضافة إلى نشوب حرائق كبيرة في الشاحنات والصهاريج.

بالإضافة إلى تعرض سوق آخر للمحروقات في قرية ترخين بريف منطقة الباب لقصف بالصواريخ أدت لنشوب حرائق فيها.

ويأتي ذلك، بعد أسبوع من استهداف مماثل تسبب بأضخم حرائق في المنطقة تمثلت باحتراق أكثر من 180 شاحنة وصهريج لنقل النفط.

وكانت قاعدة حميميم الروسية وقوات الحكومة الموجودة في حلب قد استهدفت عدة مرات حراقات تكرير النفط البدائية وسوق المحروقات في المناطق التي تحتلها تركيا بريف حلب.

(ي ح)