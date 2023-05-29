صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع لحزب الله اللبناني في محيط دمشق

استهدفت صواريخ إسرائيلية على دفعتين، قاعدة لقوى الدفاع الجوي التابع لقوات دمشق توجد ضمنه مجموعات تابعة حزب الله اللبناني، في منطقتي حفير الفوقا بريف دمشق، واستهدفت الهامة ومنطقة مطار دمشق الدولي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن صاروخاً يرجّح أنه من الدفاع الجوي السوري سقط قرب كراج مساكن رأس النبع.

ولفت المرصد إلى أن سيارات الإسعاف هرعت نحو الأماكن المستهدفة، لنقل الجرحى.

من جهتها، أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بأن صواريخ بعد منتصف ليل الأحد، استهدفت مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة قوله إنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها".

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع لجيش دمشق، وأهدافاً إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

(م ش)