صوامع عين عيسى تكتفي بتخزين نصف القدرة الاستيعابيّة لها

وباشرت لجنة الاقتصاد والزّراعة في النّاحية بالتعاون والتنسيق مع شركة تطوير المجتمع الزراعي بنقل الحبوب من مركز الجلبية التابع لإقليم الفرات عن طريق سيارات الشحن التي تمّ استئجارها لهذا الغرض.

هذا وبدأت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات باستلام محاصيل المزارعين من القمح في المراكز التابعة لها "روفي والجلبية" في الـ 28 من شهر أيار المنصرم.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لكلا المركزين 22 ألف طن، 11 ألف طن لكل مركز.

ولتعذّر استلام محاصيل القمح من المزارعين في صوامع عين عيسى بسبب استهداف منطقة الصوامع بشكل متكرّر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، فقد تمّت عملية الشراء في مركز الجلبية، واستخدمت صوامع عين عيسى للتخزين فقط.

وبهذا الصدد قال الإداري في مركز صوامع عين عيسى أحمد العلي إنّه سيتم تخزين حاجة الناحية من القمح فقط، أي بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لها.

وبحسب تقديرات اللجان المعنية في الناحية، فإنّ حاجة مطاحن عين عيسى من القمح هي من 100 إلى 125 طن أسبوعياً، أي من 5000 إلى 6000 طن سنوياً.

هذا وتبلغ القدرة الاستيعابية لمركز صوامع عين عيسى 11 ألف طن.

وتجدر الإشارة إلى أنّه يتبع لإقليم الفرات إدارياً 5 مراكز لتخزين الحبوب، هي كل من" الشركراك، الدهليز، عين عيسى، الجلبية، روفي" واحتلت تركيا كل من مركزي الدهليز والشركراك، ونهبت كل ما فيها، بعد عدوانها الغاشم على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، فيما تتعرّض منطقة صوامع عين عيسى لقصف متكرّر من قبل الاحتلال التركيّ.

(ج)

ANHA