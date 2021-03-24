وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، في افتتاح اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية دول الحلف بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء: "اليوم سنناقش موضوع روسيا بمشاركة السويد وفنلندا ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، نواجه جميعًا نفس التحديات من الجانب الروسي، لا أحد منا يمكنه التعامل بمفرده، لكن معًا يمكننا أن نكمل بعضنا البعض".

وفي وقت سابق، عند وصوله إلى اجتماع الناتو، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتزم مناقشة رد الفعل على تصرفات روسيا مع شركاء الحلف. ووفقًا له، سيناقش الاجتماع، على وجه الخصوص، تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا، والمبادئ الخمسة التي تقوم عليها سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية: "لقد زادت روسيا من نمط السلوك القمعي في الداخل والسلوك العدواني في الخارج".

وشدد ستولتنبرغ على أن نهج الناتو سيكون مزدوج المسار تجاه روسيا، يجمع بين الردع القوي والدفاع والانفتاح على الحوار. وأكد أن جميع الحلفاء يرحبون بالقرار الأخير بتوسيع نطاق معاهدة ستارت الجديدة وأن الناتو سيظل منصة فريدة لأوروبا وأمريكا الشمالية للتشاور بشأن مستقبل الحد من التسلح.

(م ش)