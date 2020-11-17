وحذر ستولتنبرغ من أن تكلفة مغادرة أفغانستان في وقت قريب جدًا "قد تكون مرتفعة للغاية" بالتزامن مع الأنباء عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من هذا البلد في الأسابيع المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد بريس.

وأضاف: "نواجه الآن قرارًا صعبًا نحن في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عامًا، ولا يريد أي من حلفاء الناتو البقاء لفترة أطول من اللازم".

واستدرك ستولتنبرغ قائلاً: "لكن في الوقت نفسه، فإن ثمن المغادرة في وقت مبكر جدًا أو بطريقة غير منسقة قد يكون مرتفعًا للغاية"، محذراً من أن الدولة التي مزقتها الصراعات "تخاطر بأن تصبح مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين للتخطيط وتنظيم الهجمات على أوطاننا، ويمكن لداعش إعادة بناء الخلافة الإرهابية التي خسرها في سوريا والعراق في أفغانستان".

ويأتي القرار الأمريكي بعد أيام فقط من تنصيب ترامب لقائمة جديدة من الموالين له في المناصب العليا في البنتاغون الذين يشاركونه إحباطه من استمرار وجود القوات في مناطق الحرب.

(م ش)