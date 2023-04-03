ستولتنبرغ: فنلندا تصبح عضوا جديدا في الناتو غداً

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن فنلندا ستنضم إلى الحلف ابتداءً من غد، 4 نيسان/إبريل، بحسب وكالة رويترز.

وقال ستولنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء خارجية دول الناتو: "إنه أسبوع تاريخي. غدًا نرحب بفنلندا باعتبارها العضو الحادي والثلاثين بحلف الناتو... وسيرتفع علم فنلندا في مقر الحلف للمرة الأولى".

وأضاف ستولتنبرغ: "عملية انضمام فنلندا كانت الأسرع في تاريخ الحلف"، داعيًا إلى تسريع عملية انضمام السويد بدورها.

كما أكد مكتب رئيس فنلندا هذا التصريح.

وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو من 4 إلى 5 نيسان، في بروكسل. وكانت تقدمت فنلندا والسويد بطلب إلى الناتو في أيار من العام الماضي، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

(م ش)