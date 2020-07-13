وأضاف بيفاني، الذي استقال من منصبه قبل نحو أسبوعين، في تصريح صحفي لصحيفة "فايننشال تايمز" أن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار "جرى تهريبها خارج البلاد" من قبل "مصرفيين (لا يسمحون) للمودع بسحب 100 دولار".

واتهم بيفاني السياسيين والمصرفيين بمحاولة "الاستفادة من النظام من دون تحمل أدنى خسارة" بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.

في سياق آخر، ناشد صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، وقال إنه "جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة".

وقال صندوق النقد: "قلقون حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية، ونحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي"

(ز غ)

ANHA