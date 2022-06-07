Stêrk TV تعرض مساء اليوم الحلقة الأولى من مسلسل TAVA SOR

المسلسل من سيناريو "أحمد طاهر" يتألف من 16 حلقة وكل حلقة مدتها 45 دقيقة، وتحتوي تقريباً على 40-45 مشهداً، بطاقم تمثيل مؤلف من 25 ممثل و13 ممثلة. بالإضافة إلى مشاركة 1500 من الممثلين الكومبارس، أخرج تيمور عفدكي ودشتي رسول الحلقات الـ 7 الأولى منه، فيما أخرج نومان يغيت الحلقات الـ 9 المتبقية.

المسلسل في حلقاته السبع الأولى يتحدث حول مقاومة وحدات حماية المدنيين (YPS) في مدينة جزيرة بوطان في باكور كردستان 2015-2016، وتتناول هذه السلسلة العديد من القضايا، منها النهج الوطني، ونهج الخيانة، والنضال، الحب الكردي الحقيقي، كما يتطرق المسلسل إلى المقاومة التي أبديت حينها ووضع الكرد في جميع أجزاء كردستان، والواقع المعاش في حرب مدينة جزير، بينما الحلقات الأخرى تتحدث حول القمع والضغط الذي تمارسه الدولة التركية على الشباب بعد الحرب.

وتبث فضائية Stêrk TV الحلقة الأولى للمسلسل في تمام الساعة 21.00بتوقيت قامشلو

(سـ)

ANHA