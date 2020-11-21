ستّ وفيّات و١١٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريّا

وأوضح جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنّ حالات الوفاة هي لأربع رجال من ديرك وعامودا ودير الزور والطبقة وامرأتين من الحسكة وقامشلو.

وبيّن مصطفى أنّهم سجّلوا ١١٣ حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٦٥ ذكور و ٤٨ إناث وتتوزّع على الشكل التالي:

٢٥ حالة في الحسكة

١٦ حالة في ديرك

٩ حالات في قامشلو

حالتان في عامودا

حالة واحدة في كركى لكي

حالتان في الدرباسية

حالتان في دير الزور

٥ حالات في الشهباء

١٧ حالة في كوباني

٢٤ حالة في الطبقة

٩ حالات في الرقة

حالة واحدة في منبج

وذكر مصطفى أنّه تمّ تسجيل ٢٥ حالة شفاء جديدة.

يذكر أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٦٥٩١ حالة منها ١٧٨ حالة وفاة و ٩٥٧ حالة شفاء.

(أ ب)