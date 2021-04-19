ست وفيات و166 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وبحسب الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأة من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من ديرك وامرأة من دير الزور.

وأوضح مصطفى أنهم سجلوا 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي 94 ذكور و72 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 47 حالة

قامشلو 59 حالة

ديرك 27 حالة

الدرباسية 7 حالات

الرقة 25 حالة

مخيم الهول 1 حالة

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ثماني حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 14049 حالة، منها 462 حالة وفاة، و1444 حالة شفاء.

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