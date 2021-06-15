سريان تربه سبيه يستذكرون مجازر السّيفو

أحيت مؤسّسات سريانية وحزب الاتّحاد السرياني في ناحية تربه سبيه ذكرى مجازر السّيفو الأليمة والمجازر التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق الشعب السرياني والآشوري والكلداني وكذلك الأرمني من خلال إلقاء محاضرة وعرض سنفزيون، وذلك في صالة مكتب حزب الاتحاد السرياني بناحية تربه سبيه.

الاستذكار بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، بعدها ألقى عضو الجمعية الثقافية السريانية أيشوع كورية محاضرة بيّن من خلالها أنّ الاحتلال العثماني استعمر المنطقة لقرون عدة وخلال هذه القرون ارتكب أبشع وأفظع أنواع الجرائم بحقّ الإنسانية.

كما نوّه كورية إلى: "أنّ الاحتلال العثماني حاول طمس هوية شعوب المنطقة الأصيلة وارتكب بحقّ الشعب السرياني والأرمني والآشوري والكلداني مجازر كبيرة وعلى المجتمع الدولي محاسبة تركيا والاعتراف بهذه المجازر كجريمة حرب وإبادة بحقّ شعبنا".

كورية أكّد أنّ: "تركيا ما تزال مستمرة في سياستها، واليوم تحارب مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان، وستكرّر مجازر السيفو ما لم يقم المجتمع الدولي بواجبه ووضع حد لانتهاكات الاحتلال التركي".

وبين أيشوع كورية خلال المحضرة أنّ الشعب السرياني اليوم، وجد هويته الحقيقية من خلال الإدارة الذاتية وعمل على هويته وثقافته وإنشاء قوات عسكرية تحافظ على وجوده وحمايته من الاعتداء الخارجي.

ليختتم بعدها الاستذكار بعرض سنفزيون عن مجازر السّيفو، وإشعال الشموع، إحياءً لذكرى الشهداء.

(ر ر/إ)

ANHA