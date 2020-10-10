سريان تربه سبيه يحيون عيد الشّهداء

أحيا حزب الاتحاد السرياني بالتعاون مع المجلس العسكري السرياني حفل استذكار بمناسبة يوم الشهداء السريان الّذين ضحّوا بحياتهم ضد الهجمات الإرهابية والاحتلال التركي.

مراسم الاستذكار أقيمت في مكتب حزب الاتحاد السرياني في ناحية تربه سبيه وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة كلّ من المسؤول في المجلس العسكري السرياني ماتاي عزيز والعضو الرئاسي للمجلس القومي لبيث نهرين ايشوع كورية.

الكلمات أشارت إلى أنّ المجلس العسكري السرياني ومنذ انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا تأسس لمحاربة الإرهاب والوقوف ضد الاحتلال التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وما يسمّى بالجيش الحر وقدّم العديد من الشهداء والتضحيات لتحرير الأرض.

كما ونوّهت الكلمات إلى أنّ المجلس العسكري السرياني يتعهّد بالسير على خطى الشهداء ونهجهم حتّى تحرير كافة الأراضي من الاحتلال التركي ومرتزقته الذي هدموا الكنائس، واعتدوا على المدنيين الأبرياء.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن مقاومة المجلس العسكري السرياني وصور الشهداء الذي ضحّوا من أجل تراب الوطن .

( ر ر/ك )

ANHA