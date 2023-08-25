سريان إقليم الجزيرة يحتفلون بمهرجان مردوثو السنوي- الثالث

نظمت الجمعية الثقافية السريانية في سوريا وبالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، فعاليات مهرجان مردوثو السنوي- الثالث، للثقافة والفن السرياني في مدينة قامشلو، حضرها المئات من المكون السرياني من مختلف مناطق إقليم الجزيرة، الى جانب الأحزاب السياسية السريانية، مؤسسات المجتمع المدني السرياني والمؤسسات النسائية والثقافية السريانية، وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة.

بدأت فعاليات المهرجان الذي نظم في صالة كالوست كولبنكيان في مدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها مقطوعة عزف افتتاحية للمهرجان من قبل فرقة كشاف الجمعية الثقافية السريانية. وتلاها كلمة ممثل الجمعية الثقافية السريانية إبراهيم أدمو، رحب خلالها بالحضور.

واستهل ادمو كلمته بالقول، "الثقافة السريانية هي عمق التاريخ بجذور تمتد للآاف السنين ولا يمكن لاي شخص التجرد منها فنحن في الجمعية الثقافية السريانية نرى بأبجدية حروفها نغماً وحضارة تاسر القلوب والعقول، ولا نبخل بتقديم العون لاي شخص يحتاجنا فنحن نساعد الجميع"، مضيفاً "السعادة ليست عندما تتلقى فحسب، انما السعادة عندما تعطي وتقدم ايضاً".

وبدوره برك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، مهرجان مردوثو السنوي- الثالث على المكون السرياني الاشوري الكلداني وعموم مكونات شمال وشرق سوريا.

وتابع يونس، "نعقد هذا المهرجان الثقافي والذي ما هو إلا نتاج تضحيات ونضال شعبنا في شمال وشرق سوريا من أجل العدالة والحرية والكرامة، ضحى أبنائنا وبناتنا لكي نستطيع اليوم الاحتفال بهذه المناسبات، لذلك نهدي هذه الانتصارات لهؤلاء العظماء الذين قدموا حياتهم من أجل أن نعيش هذه اللحظات اليوم".

وطالب يونس، في كلمته المكون السرياني وكافة مكونات شمال وشرق سوريا، "بمواصلة النضال ومواجهة السياسات والتحديات والمؤامرات التي تستهدف المشروع الديمقراطي ".

مضيفاً "لنساهم نحن شعب شمال وشرق سوريا في تطوير وبناء عالم يسوده السلام والأمان والعدالة والحرية".

وتضمن برنامج فعاليات المهرجان، تقديم عدة فقرات متنوعة من التراث السرياني من قبل كل من فرقة، كورال توما نهريو مع كشاف الجمعية الثقافية السريانية، وكورال دار نعوم فايق، وفرقة فلكلور الجمعية الثقافية السريانية، وفرقة آثرا للفكلور الآشوري، وفرقة فلكلور المنظمة الآثورية الديمقراطية، وفرقة فلكلور إنانا دار نعوم فايق، وفرقة بارمايا للفكلور، بالإضافة الى إلقاء قصائد شعرية.

واختتمت فعاليات المهرجان بمعرض صور للسيد المسيح وبعض من التراث السرياني، ومن المقرر استئناف فعاليات المهرجان في الـ27 آب (الاحد)، في صالة ماريبيلا في مدينة الحسكة.

(ك آك)

ANHA