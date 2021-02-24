سريان الشرق ينهون صوم يونان

يُعتبر صوم يونان أحد الطقوس الدينية التي يمارسها السريان في الشرق، حيث يصومون ثلاثة أيام متتالية شكرًا للرب ومن أجل إنهاء الأوبئة والحروب.

ويختلف الصوم من شخص إلى آخر، كل حسب قدرته البدنية والجسدية، البعض يصوم ثلاثة أيام متتالية، بالانقطاع التام عن الماء والأكل والشراب والبعض الآخر يمتنع عن أكل اللحوم والبيض ومشتقات الحليب ويأكلون الخضروات فقط.

ويعود تسمية صوم يونان، إلى القديس يونان الذي أنذره الرب، بالصوم ثلاثة أيام لمنع حدوث الكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض.

المكوث في جوف الحوت

حسب رزان البنيات من أهالي قرية روتان شمال غرب ناحية تربه سبيه، إن رمزية القصة تعود إلى مكوث القديس يونان ثلاثة أيام في جوف الحوت.

نوهت رزان إلى أنهم يصومون من أجل الدعاء للرب لمنع حدوث الكوارث وتفشي الأوبئة، ويسمى هذا الصوم بـ "يونان" نسبة إلى القديس يونان، أو صوم "نينوى" نسبة إلى مدينة نينوى العراقية التي كان يسكنها القديس يونان.

يبدأ صوم يونان الأحد وينتهي صباح يوم الأربعاء، حيث يتوجه السريان إلى الكنيسة، ويمارسون طقوس خاصة ويبدؤون بالأكل والشراب تدريجياً.

الخبز والخمر

ومن الطقوس التي تُمارس في الكنيسة ،القدّاس، وهو عبارة عن عنصرين أساسيين (الخبز والخمر) يأخذهما معه الصائم إلى الكنيسة؛ أمّا الخبز فهو عبارة عن إنتاج القمح وهو جسد السيد المسيح عندما قال: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم".

وأمّا الخمر فهو من امتزاج عصير العنب مع الماء، ويدل على دم السيد المسيح عندما قال: "هذا هو دمي الذي يسفك عنكم، (أي عن كل شخص مؤمن)".

ويرمز العنصران إلى السيد المسيح عندما طعن من جنبه وخرج الماء والدّم منه، حسب العقيدة السريانية.

وبعد الانتهاء من الطقوس الدينية يقوم القس بتوزيع القدّاس على الصائمين ليقوموا بالإفطار.

(ر ر/س ر)

ANHA