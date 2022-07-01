سري كانيه.. تظاهرات بسبب الفلتان الأمني

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بخروج عدد من أهالي بلدة تل حلف الواقعة غرب سري كانيه في ريف الحسكة ضمن المنطقة المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، في تظاهرة مطالبة بإعادة فتح الصيدليات الطبية التي تم إغلاقها من قبل ما يسمى بـ"لجنة الصحة والشرطة" التابعة لاحتلال التركي.

كما ندد المتظاهرون بالفلتان الأمني المتزايد في سري كانيه وريفها، فيما اعتدى مرتزقة الشرطة المدنية بالضرب على المتظاهرين، ما تسبب بحالة من التوتر وسط استنفار لقوات الاحتلال التركي وقيامها بقطع بعض الطرقات.

وتشهد منطقة سري كانيه تزايد كبير في الانتهاكات التي تمارسها مرتزقة "الجيش الوطني" الموالي للاحتلال التركي، بحق أبناء المنطقة المتبقين في منازلهم.

وكانت ما تسمى بـ "لجنة الصحة" برفقة "الشرطة المدنية" قد أغلقت في 28 حزيران/ يونيو المنصرم بعض الصيدليات واستولت على كميات من الأدوية في مدينة سري كانيه ضمن المناطق المحتلة تركياً في ريف الحسكة، وقامت بحرق البعض منها إعلاميا وإعادة قسم منها لأصحابها بعد دفع رشاوي للجنة.

(د ع)