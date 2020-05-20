سرقات في وضح النهار.. المرتزقة يسرقون المواشي من ريف تل تمر

وتعرضت أسر في قرية أم الخير جنوب غرب ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة للسرقة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في وضح النهار.

وسرق المرتزقة 300 رأس غنم تعود ملكيتها لخمس أسر، وعندما حاولوا استرجاعها تعرضوا للضرب والإهانة من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التركي.

أحمد الحداد أحد المدنيين الذين سرقت أغنامه، قال " كنت أرعى أغنامي على الطريق الدولي /M4/ قبالة قرية ليلان الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الساعة السادسة صباحاً".

وأوضح الحداد الذي سرق منه 35 رأس غنم، بأنه توجه برفقة أقرباءه إلى قرية ليلان الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للمطالبة بأغنامهم ولكنهم تعرضوا للضرب والشتم من قبلهم ولم يستطيعوا استرجاع مواشيهم.

وأكد الحداد بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته دائماً ما يستهدفون المدنيين العزل وهدفهم هو السرقة والنهب والقتل.

وفي السياق ذاته، قالت أمينة محمد وهي إحدى المدنيين من قرية أم الخير الذين تمت سرقة مواشيهم من قبل المرتزقة" المرتزقة قاموا بسرقة المواشي وطرد ابني وبعد توجهنا إلى القرى الخاضعة لسيطرة مرتزقة الاحتلال التركي قمنا باسترجاع عدد قليل من أغنامنا كما تعرضنا للطرد من قبل المرتزقة".

وفي سياق متصل، قال عدد من المدنيين الذين تمت سرقة أموالهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم " المرتزقة قاموا بتصوير مقاطع فيديو أجبرونا فيها على القول أنهم أعادوا لنا المسروقات".

كما أكدوا أن " المرتزقة قاموا بأخذ فديات مالية منهم مقابل استرجاع المواشي قدر بمبلغ /5/ مليون ل.س".

(م)

ANHA