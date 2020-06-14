سركيس أبوزيد: تركيا تسعى لتأجيج الوضع في لبنان لفرض نفوذها

وأضاف أبوزيد في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار "أن هذه التحركات تشمل عدة اتجاهات فالبعض منها يحمل برنامج مطلبي اقتصادي اجتماعي فقط، فيما يحاول البعض الآخر استغلال هذه المطالب والاحتياجات الشعبية المحقة لتمرير رسائل سياسية منها إسقاط الحكومة، وإحداث تغيير في موازين القوى، وتطويق المقاومة وحلفائها، وقطع العلاقات مع سوريا".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إلى "أن كل جماعة تستغل ما يحدث لتمرير أجندتها في هذا الجو الذي يتسم بالفوضى، لأن معظم القوى تشهد نوع من التفكك، هناك تفكك داخل فريق 14 آذار، وتفكك داخل فريق الأكثرية الداعمة للحكومة، وتفكك في حركات المعارضة والاحتجاجات الموجودة في الشارع".

ولفت أبوزيد إلى "أن هناك عدة أطراف لها ارتباطات خارجية متنوعة، والبعض منها يتعاطف مع تركيا وخاصة في الشمال وبعض المناطق، هناك تحركات واضحة في هذا الاتجاه تستفيد من وجود بعض القرى التركمانية التي تشكل قاعدة للنفوذ التركي، وقوى مدعومة من تركيا ترفع العلم التركي وتتظاهر لتأكيد ولائها ودعمها لتركيا، مما تسبب في حدوث فوضى موزعة على قوى إقليمية ودولية بسبب ضعف وتفكك الوحدة الوطنية".

وطالب الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، بضرورة وجود رؤية لبنانية مشتركة وعقد مؤتمر وطني لبناني لتوحيد الرؤية والبرنامج والوطنية اللبنانية لمنع تفكك لبنان وخرابه.

(ي ح)