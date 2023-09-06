صرف أكثر من 32 ألف فاتورة للقمح في شمال وشرق سوريا.. ولا يزال الصرف مستمراً

استلمت مراكز استلام القمح التابعة لهيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الموسم الزراعي المنصرم أكثر من مليون و9 آلاف طن من القمح، بسعر 43 سنت أميركي للكيلو غرام الواحد.

بدوره، حدد مكتب النقد والمدفوعات المركزي 8 مراكز لتسليم فواتير القمح، موزعة في "قامشلو، والحسكة، وديرك، والرقة، والطبقة، ومنبج، وكوباني، ودير الزور".

وبدأت هذه المراكز بصرف فواتير محصول القمح للمزارعين منذ شهر حزيران المنصرم، بينما بدأت شركة التطوير الزراعي في مقاطعة الشهباء، منذ بداية شهر أيلول الجاري بصرف فواتير مزارعي المقاطعة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب النقد والمدفوعات المركزي على حساب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الرسمي، أنهم صرفوا 32 ألف فاتورة للمزارعين، وفق جداول التسليم التي يتم الإعلان عنها، ويُحدد تاريخ ومكان استلام كل مزارع لقيمة فاتورته حسب المركز الذي ورد إليه محصوله.

وفي مقاطعة الشهباء وحدها استلمت شركة التطوير الزراعي 3500 طن من القمح، وباشرت صرف فواتير 800 مزارع.

(ج س/سـ)

ANHA