صراع روسي- تركي جنوب القوقاز

تقدم تركيا نفسها كصاحب مصلحة في عملية التسوية المحتملة في نزاع قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، بعد أن قلبت الميزان لصالح حلفائها الأذربيجانيين من خلال تزويدهم بالمستشارين العسكريين والمساعدة الفنية والطائرات المسلحة بدون طيار، ذلك بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

وتتطلع أنقرة إلى موطئ قدم في القوقاز، وتهدف إلى التأثير على مجموعة الحلول للنزاع، بحجة أن الوسطاء الحاليين-مجموعة مينسك التي تشارك في رئاستها كل من روسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - فشلت في تحقيق أي تقدم منذ عام 1994.

واشترطت أنقرة وقف إطلاق النار بـ "انسحاب أرمينيا من الأراضي التي تحتلها" وشككت في مزايا مجموعة مينسك، وأكد الرئيس الأذري إلهام علييف في 6 تشرين الأول/أكتوبر أن تركيا "يجب أن تكون جزءًا من عملية التسوية" في قره باغ.

وبناءً على الرسائل التركية الأذرية، يمكن للمرء إجراء الاستقطاعات التالية من حساباتهم في الصراع:

هدف أذربيجان وتركيا هو الاستيلاء العسكري الكامل على قره باغ، وليس فقط المناطق المحتلة السبع المحيطة بها، ولعدة عوامل، وقبل كل شيء، تبنت روسيا موقفًا شديد الحذر في القوقاز، مثقلة بنزاعات أخرى في سوريا وليبيا وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وفي غضون ذلك، تنشغل الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية، بينما فقد الاتحاد الأوروبي وزنه الدبلوماسي وفشلت أرمينيا في حشد الدعم المطلوب من المجتمع الدولي.

ومع ذلك، فإن القتال المطول قد ينتج عنه تكاليف عسكرية وإنسانية واقتصادية ودبلوماسية غير مرغوب فيها لباكو وأنقرة ويجبرهما على إعادة النظر في مواقفهما.

وهكذا، فإن العودة إلى طاولة المفاوضات يمكن أن تصبح حتمية بعد انتصارات جزئية قليلة في المناطق الجنوبية، وفي إشارة إلى أن باكو تقترب من تلك النقطة، حث علييف يريفان في 4 أكتوبر / تشرين الأول على تحديد جدول زمني للانسحاب من قره باغ والأراضي المحيطة بها، ووضع شرط لوقف إطلاق النار إلى حد ما أقل من شروط أنقرة، وزيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى باكو في 6 تشرين الأول (أكتوبر) هي علامة أخرى على أن الطريق أمام الدبلوماسية ينفتح ببطء.

فالهدف الرئيسي من موقف تركيا مهما كلفها الأمر هو إدخال نفسها في معادلة القوة في القوقاز، بالإضافة إلى انتزاع تنازلات من روسيا في الصراع السوري والليبي، وقد تحاول أنقرة تشويه سمعة مجموعة مينسك بالكامل واستبدالها ببرنامج تسوية جديد بقيادة نفسها وموسكو.

لقد أثبتت آلية الحوار التركي الروسي القائمة على اتفاقات أستانا وسوتشي وموسكو أنها قابلة للتطبيق في سوريا، وهناك حوار غير معلن بين الجانبين في ليبيا، وتأمل أنقرة أن نفس النموذج يمكن تكراره في القوقاز.

وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن اعتبار الدفع لتوسيع مجموعة مينسك لتشمل تركيا بمثابة الخطوة التالية، ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستكون موضع تساؤل لأن تركيا ستطالب بدور الوساطة بعد انحيازها علنًا إلى جانب في الصراع، ناهيك عن غضب أردوغان من مشاركة فرنسا.

أما بالنسبة للروس، فيجب أن يشعروا أنهم فقدوا كل قدرتهم وخيارات التدخل للموافقة على تقاسم النفوذ مع الأتراك في منطقة سيطرت عليهم منذ قرنين، وتتجاوز أهمية عودة تركيا إلى القوقاز قضية قره باغ، مستحضرةً فترة التسعينات، عندما اهتمت أنقرة بشدة بحرب الشيشان والقوقاز بشكل عام في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويبدو أن نقل المسلحين من سوريا إلى أذربيجان قد أثار هذه المخاوف، حيث حذر رئيس المخابرات الخارجية الروسية في 6 أكتوبر / تشرين الأول من أن تصبح المنطقة "منصة انطلاق جديدة للمنظمات الإرهابية الدولية، حيث يمكن للمسلحين فيما بعد العبور إلى الدول المجاورة لأذربيجان وأرمينيا، بما في ذلك روسيا"، وتشير تصريحاته إلى أن موسكو تقوم بالفعل بتقييم المخاطر المباشرة على أراضيها.

ومع ذلك، هناك عدد من العوامل تشير إلى أن بوتين قد يضطر إلى إيجاد حل وسط مع أردوغان.

أولًا، لا يمكن لروسيا أن تتجاهل مخاطر امتداد الحرب إلى أرمينيا، وفي مثل هذا السيناريو، ستطرح يريفان بالتأكيد مبدأ "واحد للجميع، والجميع لواحد" الخاص بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا، حيث أن بيلاروسيا، العضو الوحيد في المجموعة الذي يتمتع بقوة عسكرية كبيرة بخلاف روسيا، غارقة في الاضطرابات الداخلية.

وطالما ظلت الاشتباكات محصورة في قره باغ، فإن روسيا قادرة على لعب دور الأخ الأكبر دون تدخل مباشر، ولكن إذا امتد الصراع إلى أرمينيا والمدن الأذرية إلى ما وراء خط التماس، قد تجذب الحرب تركيا، ونتيجة لذلك، قد تتطور الأزمة إلى قضية الناتو، وهو سيناريو كابوس آخر بالنسبة لروسيا.

وعلاوة على ذلك، تبدو أنقرة أكثر جرأة بسبب التدهور الملحوظ في القدرة على السيطرة التي ورثتها روسيا في المنطقة من الحقبة السوفيتية، فالتدخل التركي إلى جانب أذربيجان يحد من نفوذ موسكو في باكو، وفي غضون ذلك، شاب علاقات موسكو مع يريفان نوع من انعدام الثقة منذ "الثورة المخملية" في أرمينيا في عام 2018، والتي دفعت بنيكول باشينيان إلى الرئاسة.

وعلى الرغم من رغبته في إبعاد أرمينيا عن النفوذ الروسي، أجرى باشينيان مكالمات متعددة مع بوتين منذ اندلاع الاشتباكات في قره باغ في أواخر أيلول/سبتمبر، معترفًا بحاجة يريفان إلى الحماية الروسية.

وأعرب عن ثقته في أن روسيا ستفي "بالتزاماتها التعاهدية" إذا لزم الأمر مع إعلان استعدادها "لتنازلات متبادلة" مع أذربيجان، ومع ذلك، تبدو باكو خالية من شعور مماثل بأنها محاصرة، مما يجعل من الصعب على موسكو التدخل.

وأخيرًا وليس آخرًا، يحتاج بوتين إلى النظر في المصالح التجارية الواسعة التي تمتلكها شركات الطاقة الروسية العملاقة غازبروم وترانس نفط ولوك أويل في أذربيجان، وعالقة في معادلة معقدة وغاضبة من سعي تركيا إلى الحصول على دور في القوقاز، عززت روسيا في نهاية المطاف اتصالاتها داخل مجموعة مينسك، مما يشير إلى أنها مترددة في التفكير في صيغة ثنائية بديلة مع تركيا.

ويبدو أن مجموعة مينسك هي الخيار المفضل لدى بوتين، ليس فقط لإنكار نفوذ تركيا، ولكن أيضًا لتدفئة علاقاتها مع الغرب.

وسيكون ذلك بمثابة تباين بالنسبة لموسكو، التي شهدت "الثورات الملونة" في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق على أنها هجمات مدعومة من الغرب على المناطق النائية الروسية.

(م ش)