صراع بين واشنطن وبكين وتحذيرات من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

وأعادت واشنطن تأكيد وجهة نظرها، أمس الجمعة، أن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.

وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها، بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن النص "يشير بقوة إلى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرًا لجمهورية الصين الشعبية".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نذكر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي أن القوات البحرية المسؤولة، تتصرف باحترافية وتعتمد ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".

وتابع برايس: "نحن قلقون أيضًا من أن الصين قد تلجأ إلى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".

وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في تموز/ يوليو الماضي، وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرًا "غير قانوني بالمطلق".

وسبق أن أعرب وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي.

وحينها أكد بلينكن أن جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تطالب بها بكين أيضًا وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنية تلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.

(د أ)