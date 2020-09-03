صراع عالمي في البحر المتوسط وواشنطن تدعو إلى إصلاح جذري في لبنان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الوضع المتوتر في حوض المتوسط، وكذلك زيارة مسؤول أمريكي رفيع للبنان، وتعهد الرئيس الفرنسي بدعم العراق.

واشنطن تايمز: صراع النفوذ بين القوى العالمية أشعل التوترات عبر البحر الأبيض المتوسط ​​

صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية تطرقت إلى التوترات في البحر الأبيض المتوسط: "تتطلع موسكو إلى إنشاء قاعدة عسكرية محتملة على طول شواطئ ليبيا الغنية بالنفط، فيما تسعى الصين إلى صفقات استثمارية في جميع أنحاء المنطقة، وكما تشتبك تركيا مع اليونان الشريكة في حلف شمال الأطلسي بشأن حقوق التنقيب والجزر العسكرية، فرواسب الغاز الطبيعي البحرية المكتشفة حديثًا تجعل الدول تتدافع للمنافسة في مطالباتها.

حتى إدارة ترامب رفعت يوم الأربعاء، جزئيًّا حظر الأسلحة المفروض على قبرص، فيما فُسر على نطاق واسع على أنه طلقة في الجانب الآخر من تركيا.

ويتفق المحللون بشكل عام على أن الناتو فشل في تخفيف التوترات الإقليمية، وتفتقر الولايات المتحدة، على الرغم من المصالح المتعددة، إلى النفوذ في العديد من الخلافات، مع تسريع الرئيس ترامب للانسحاب الأمريكي الذي بدأ في عهد الرئيس أوباما، والذي فتح فراغًا في السلطة يعمل الآخرون الآن على ملئه.

وفي الوقت الذي تقوم فيه مجموعة من اللاعبين البغيضين بتحركات - إيران وحزب الله وداعش من بين أولئك الذين يسعون إلى استغلال الوضع، يوجه الكثيرون في أوروبا وواشنطن أصابع الاتهام إلى تركيا لتصعيد الأزمة من خلال التهديد باستخدام القوة للاستيلاء على الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن أيكان إردمير: "القصة الأوسع هنا تتعلق بهذه الانعزالية الأمريكية المتزايدة وفك الارتباط عن المنطقة ككل".

وقال إردمير في مقابلة هذا الأسبوع: "أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بين قائمة الجهات الفاعلة التي تحاول الاستفادة من الفراغ الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط".

لكن بعض المحللين الأمريكيين أشادوا بسحب ترامب القوات الأمريكية مما يسمى بـ "الحروب الأبدية"، قائلين إن على أوروبا وقوى الشرق الأوسط واجب أكبر بكثير للعمل في أماكن مثل ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط، ​​حيث مصالحها على المحك.

العرب نيوز: المبعوث الأمريكي ينضم إلى الدعوات إلى إصلاح جذري في لبنان

أما صحيفة العرب نيوز السعودية فقالت: "دعا مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قادة لبنان إلى تنفيذ إصلاحات جذرية وواسعة النطاق في الوقت الذي بدأ فيه زيارة تستغرق يومين للبلد المنكوب بالأزمة يوم الأربعاء.

وقال شنكر إنه يريد رؤية إصلاحات "تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد"، وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة العرب نيوز إن برنامج اجتماعات شنكر "غير عادي وغير متوقع".

وسيلتقي المسؤول الأمريكي بقادة مدنيين ورجال أعمال لإجراء محادثات تتعلق بالمساعدات الأمريكية بعد انفجار ميناء بيروت في 4 أب/أغسطس.

ويأتي وصول شنكر بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان، والتي جعل خلالها أي خطة إنقاذ فرنسية مشروطة بإصلاحات واسعة النطاق.

وول ستريت جورنال: ماكرون يتعهد بدعم العراق مع تقليص الولايات المتحدة وجودها في هذا البلد

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن زيارة ماكرون للعراق وقال: "تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول زيارة رسمية له للعراق، بدعم الحكومة الجديدة في البلاد في حربها ضد تنظيم داعش، وسط مخاوف من عودة ظهور الجماعة المتشددة مع خفض الولايات المتحدة لقواتها هناك.

وقال ماكرون يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "نظل ملتزمين لأن المعركة ضد داعش الإرهابية مستمرة، لكن هذا يجب أن يحدث في إطار الاتفاقات والبروتوكولات التي تحترم سيادة العراق".

وقال ماكرون خلال زيارة للعاصمة العراقية إن فرنسا تدعم أيضًا جهود الكاظمي من أجل "توفيق أوضاع" جميع القوى المسلحة، في إشارة إلى فصائل شيعية مسلحة معظمها مدعوم من إيران".

(م ش)