سقوط ثلاث صواريخ في منطقة قريبة من السفارة الأميركية ببغداد

وبحسب مصدر أمني، فإن "ثلاثة صواريخ نوع (كاتيوشا) سقطت في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، أحدها في شارع النقابات قرب مستشفى الهلال الاحمر، والثاني في شارع الاميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي (البناية متروكة)، والثالث بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه إسالة المنصور".

وأضاف في حديث لشبكة السومرية، إن "جميع الحوادث لم تُخلّف إصابات تُذكر سوى أضرار مادية لحقت بسيارة مدنية والسياج الخارجي لدائرة الإسالة".

ومن جانبها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الصواريخ الثلاثة من نوع كاتيوشا سقطت فجر اليوم، الأحد، قرب المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

وقال المصدر إن "أضرار الهجوم، وهو الأول منذ أشهر قرب المنطقة الخضراء، اقتصرت على الماديات ولم يوقع إصابات".

(د ع)