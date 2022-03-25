سقوط طائرة مسيّرة انتحارية في قرية منغ سقطت طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال التركي في قرية منغ. خبر 25 آذار 2022, الجُمُعَةُ - 13:40 2022-03-25T13:40:00 الشهباء بحسب المعلومات الواردة فإن الطائرة سقطت قبل قليل في قرية منغ في مقاطعة الشهباء. (م) إقرأ أيضاً لجنة مهجري سري كانيه تكشف جرائم الاحتلال التركي في سري كانيه خلال الأسبوع الأخير أكدت لجنة مهجري سري كانيه أن تقاعس المجتمع والقوى ... استهدافات متبادلة بين قوات دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في ريف اللاذقية جرت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسط... مستويات "التعفيش" عند الفرقة الرابعة وصلت إلى حدّ سرقة حديد هياكل المنازل أفاد شهود عيان لوكالتنا بقيام عناصر الفرقة الرابع...