سقوط طائرة مسيّرة انتحارية في قرية منغ

سقطت طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال التركي في قرية منغ.
خبر 2022-03-25T13:40:00 الشهباء

بحسب المعلومات الواردة فإن الطائرة سقطت قبل قليل في قرية منغ في مقاطعة الشهباء.

(م)


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