وأفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار من المنطقة بأن الطائرة سقطت بعد ظهر اليوم الأحد في ناحية شيران شرقي مدينة كوباني على الحدود السورية التركية.

وبحسب المعلومات، فإن الطائرة سقطت وانفجرت أثناء تنفيذها لهجوم بالقرب من إحدى الطرقات شرق المدينة لكن دون أن تلحق أي أضرار مادية أو بشرية.

والطائرة التي كانت تحمل مواداً متفجرة، يبدو أنها كانت تخطط للانفجار مع المواد التي تحملها في أهداف لم تعرف بعد طبيعتها، لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة.

يذكر أنه في الـ25 من شهر تشرين الثاني المنصرم، سقطت طائرة استطلاع تركية في قرية تل حاجب على بعد مئات الأمتار من موقع انفجار الطائرة اليوم.

(ج)

ANHA