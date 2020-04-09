سقوط صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان وداعش يتبنى

قال مسؤولان أمنيان إن خمسة صواريخ أصابت قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان اليوم، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية، في هجوم تبناه داعش.
العالم والشرق الأوسط 2020-04-09T13:06:00 مركز الأخبار

وقالت مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي على تويتر "جرى إطلاق خمسة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم"، وأضافت "لا يوجد قتلى أو مصابون".

وقال داعش في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه استهدف منصة هبوط طائرات الهليكوبتر في قاعدة باغرام الجوية.

واستهدفت الصواريخ أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وأُطلقت من عربة متوقفة في قرية مجاورة، بحسب ما نقلته رويترز.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من توصل حركة طالبان والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من طالبان.

(م ش/ح)


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