سقوط مروحية بالقرب من هولير

وذكر بيان للتحالف الدولي: "في حوالي الساعة 12:15 ظهرا، شهد أفراد خدمة التحالف الذين كانوا يقومون بمهمة تدريب روتينية على طائرات الهليكوبتر حادثا مؤسفا على متن الطائرة بالقرب من أربيل- العراق، في 27 يوليو / تموز 2023".

وأضاف أن الحادث لم يوقع خسائر في صفوف قوات التحالف أو أضراراً لحقت به أو بالبنية التحتية المدنية؛ بخلاف تضرر طائرة التحالف.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر محلي لوكالة روج نيوز بسقوط مروحية عسكرية تابعة للتحالف الدولي في قرية (قلا سوران) في ناحية كوير التابعة لقضاء مخمور قرب محافظة هولير.

واضاف ان "المروحية يشتبه ان تكون قد سقطت بسبب خلل فني"، مشيرا إلى "تحطم أجزاء من تلك المروحية".

(سـ)