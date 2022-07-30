سقوط جرحى بين صفوف المتظاهرين وسط بغداد

وأفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بوقوع 8 إصابات في صفوف المتظاهرين قرب بوابة التخطيط، بعضها خطيرة"، بحسب شبكة السومرية نيوز.

كما أفاد بأن "مجموعة من المواكب الحسينية وصلت إلى ساحة التحرير لمساندة المتظاهرين المتوجهين إلى المنطقة الخضراء".

واستخدم الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء، بينما تم تسجيل حالات اختناق بين المحتجين.

وتمكن عدد من المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة الخضراء من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز "الكونكريتية".

وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

والأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضاً لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة، منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021.

(د ع)