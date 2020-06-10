سقوط 59 قتيلاً في هجوم لداعش في شمال شرق نيجيريا

وقال قائد مجموعة محلية مناهضة للمتطرفين بابكر كولو لفرانس برس، إنّ مسلّحين من داعش هاجموا قرية فيلو التي يقطنها مربّو ماشية والواقعة في مقاطعة غوبيو بولاية بورنو، مما أسفر عن سقوط 59 قتيلاً في صفوف سكانها، في حصيلة أكّدها قيادي آخر في المجموعة نفسها ومسؤول محلي.

ووفقاً لكولو فقد "تمّ انتشال 59 جثة عقب الهجوم"، وأوضح أنّ "البعض تمّ إطلاق النار عليهم والبعض الآخر دهسهم المتطرفون بمركباتهم".

بدوره قال إبراهيم ليمان القيادي في مجموعة الدفاع الذاتي المحلية إنّ الهجوم أوقع 59 قتيلاً، مشيراً إلى أنّ عمليات السرقة المتكرّرة لمواشي القرية دفعت السكان إلى تشكيل مجموعة للحماية والحراسة.

وأضاف إنّ عناصر المجموعة طاردوا المهاجمين في الأدغال وقتلوا بعضهم في تبادل لإطلاق النار.

وغوبيو التي تبعد حوالى 80 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة الإقليم، تعرّضت مراراً لهجمات المتطرفين ردّت عليها السلطات المحلية بتكليف أكثر من 100 رجل من أفراد مجموعات محلية وصيّادين تقليديين حماية المنطقة ومحيطها من مثل هكذا هجمات.

(م ش)