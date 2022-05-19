سنتابع مسيرتكم.. أمهات الشهداء ونساء من قامشلو يعاهدن الشهداء بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

تدخل العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان مرحلة جديدة مع كل هجوم لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، في محاولات متكررة ومستمرة منها للقضاء على حركة التحرر الكردستانية في شخص القائد أوجلان.

مؤخراً، منعت سلطات الاحتلال التركي القائد أوجلان من اللقاء بمحاميه لستة أشهر. كما رفضت هيئة المحكمة الطلب الذي قدّمه المحامون لمحكمة التنفيذ في بورصا في الـ 29 من نيسان الفائت، عقب انتهاء قرار الحظر على المحامين في الـ 22 من الشهر ذاته للقاء القائد أوجلان.

وقد فشلت محاولات سلطات الاحتلال التركي عزل القائد أوجلان عن شعبه، في بلوغ مآربها حتى الآن، إذ تؤكد شريفة حسين، والدة الشهيد موردم آكري الذي استشهد أثناء الهجوم تركيا الاحتلالي على عفرين عام 2018، أن القائد أوجلان هو رمز الإنسانية والمدافع الوحيد عن حرية الشعوب، مشيرة إلى العهد الذي قطعته على نفسها "لن نكلّ أو نملّ حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

الحرية الجسدية للقائد أوجلان تمثل حرية المرأة والشعوب المضطهدة

وجاءت شريفة حسين على ذكر مسيرة ابنها الشهيد موردم آكري بقولها، "تبنّى فكر وفلسفة القائد أوجلان وسار على نهجه في الدفاع عن شعبه واسترجاع حقوقه المسلوبة"، مجددة تأكيدها بمواصلة النضال في ساحات المقاومة من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

كما عاهدت سلطانة فتاح ابنها الشهيد خالد خلف، الذي استشهد أثناء أداء واجبه العسكري في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، بمتابعة مسيرته ورفاقه الشهداء.

وأهابت سلطانة فتاح بجميع النساء اللواتي تحررن من الظلم والاستعباد بفضل فكر وفلسفة القائد أوجلان، تنظيم أنفسهن وفق رؤية القائد أوجلان من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد؛ وقالت "لأن حرية المرأة والشعوب المضطهدة من حرية القائد أوجلان".

من جهتها، نددت فاطمة أحمد خليل، والدة الشهيد هوزان كادو، بالهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقالت: "الاحتلال التركي يسعى للنيل من أي مشروع يتخذ من فكر وفلسفة القائد أوجلان مرجعاً أساسياً له بما فيها استهداف إرادة الشعوب التي تناضل ضد سياساته التعسفية".

بينما ذكرت المواطنة جيهان أحمد، من ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، السياسات الفاشية المتبعة من جهة دولة الاحتلال التركي، بدءاً من تشديد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، واتباع سياسة تكميم الأفواه بحق السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وتنفيذ عمليات اختطاف ضدهم.

وأعربت عن رفضها لكافة انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان، مؤكدة "سنضحي بكل ما نملك في سبيل إفشال مخططات التركية الفاشية، ورفع العزلة عن القائد أوجلان".

على الكرد في الأجزاء الأربعة من كردستان توحيد صفوفه

وحول ما تتطلبه المرحلة الراهنة، دعت جيهان أحمد عموم الشعب في الأجزاء الأربعة من كردستان إلى توحيد صفوفه لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القائد أوجلان، من خلال الانتفاض في الساحات وإقامة فعاليات مناهضة للسياسات التركية الفاشية وأخرى تدعم مقاومة إمرالي.

ووصفت مُرّة زورو، وهي مواطنة من ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، الدولة التركية "بالحمقاء"، وقالت: "إنها تمر بأزمة داخلية، لا تعلم كيف تتخلص منها"، مؤكدة "إذا رفعت العزلة عن القائد أوجلان وسمحت للشعب الكردي بممارسة حقوقه فيها، كسائر الشعوب، ستُحلّ كافة مشاكلها الداخلية؛ لأن القائد أوجلان يمتلك مفاتيح الحلول لجميع مشاكل الشرق الأوسط".

وأضافت "على العلماء والفقهاء وأصحاب العلم والسياسيين والبرلمانيين في تركيا أن يقفوا ضد حكومة أردوغان التي تكتم على أنفاس الشعب"، داعية إياهم إلى رفض سياسة الانفراد في الرأي التي يتبعها أردوغان وحاشيته في حكم البلاد، دون الأخذ بعين الاعتبار إرادتهم.

كما أكدت مُرّة أن الاحتلال التركي يسعى إلى استهداف منابع المقاومة المتمثلة في النضال الفذ لمقاومة إمرالي، ولقوات الكريلا، في مسعىً إلى القضاء على مكتسبات الثورة وإنهائها.

ودعت مُرّة زورو التنظيمات النسائية إلى الانتفاض من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتشكيل اتحاد نسائي فعّال قادر على هزيمة الاحتلال التركي.

(كروب/ي م)

ANHA