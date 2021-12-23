سنفزيون في حلب يبرز المقاومة البطولية للكريلا في وجه الهجمات التركية

وعُرِض السنفزيون، اليوم الخميس، في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وحركات الشبيبة في حلب.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم عُرِض السنفزيون الذي تناول البطولات والملاحم التي تبديها الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي.

لينتهي العرض السنفزيوني بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا وتمجّد تضحيات الشهداء.

ويشار إلى أن دولة الاحتلال تشن هجمات إبادة واحتلال منذ 23 نيسان الماضي، استخدمت الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً لـ 323 خلال 6 أشهر.

واضطرت المقاومة التاريخية للكريلا جيش الاحتلال التركي للانسحاب من بعض المواقع في مناطق الدفاع المشروع حيث لا تزال المقاومة التاريخية للكريلا مستمرة في وجهة هجمات الإبادة التي تقودها الدولة التركية ضد الكرد.

(ن ش/س ر)

ANHA