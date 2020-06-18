ووصف جيري رايس النقاشات الجارية مع لبنان بـ "المعقدة وتتطلب تشخيصًا مشتركًا لمصدر الخسائر المالية وحجمها".

وركّز صندوق النقد على أن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة وهو ما يتطلب توافقًا ومشاركة مجتمعية".

وفي السياق، وصفت مصادر اقتصادية ومصرفية واسعة الاطلاع ما كشفته خلاصة عمل لجنة تقصي الحقائق النيابية بالنسبة إلى رقم الخسائر التي تكبدها لبنان بـ "الفضيحة المدوية" التي لا يجوز أن تمرّ من دون حسيب أو رقيب.

وقالت: "إن الخسائر التي حددتها الخطة الاقتصادية للحكومة بـ240 ألف مليار ليرة لبنانية، باتت بعد مراجعة لجنة تقصي الحقائق النيابية 80 ألف مليار ليرة، أي ما نسبته ثلث الأرقام الحكومية، وبالتالي فإن الحكومة تكون استندت في خطتها إلى مبلغ يوازي ثلاثة أضعاف الرقم الذي خلصت إليه اللجنة النيابية بمشاركة من مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزير المال غازي وزني الذي لم يعترض، لا بل اعتبر ما توصلت إليه اللجنة رقمًا مفيدًا".

وفي سياق متصل، دعت حملة " عامية ١٧ تشرين" إلى التظاهر الخميس المقبل أمام القصر الجمهوري في بعبدا وذلك تزامنا مع انعقاد اللقاء الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.

ويطالب المتظاهرون بعدة مطالب منها استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية وإعداد قانون انتخابات عادل بإدارة مستقلة وإجراء انتخابات نيابية بأسرع وقت ممكن.

)ز غ)