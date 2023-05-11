صناديق للشكاوى في أحياء قامشلو

طالب أهالي مدينة قامشلو اتحاد الصيادلة في وقت سابق، ضبط أسعار الأدوية في الصيدليات، وفقاً لاتحاد الصيادلة، وفي هذا السياق بادر الاتحاد بوضع 5 صناديق شكاوى ضمن أحياء المدينة، لتلقي شكاوي المواطنين، وبالأخص حول الأسعار.

ووزعت الصناديق ضمن أحياء مدينة قامشلو، في الحي الغربي أمام صيدلية فرحان، وفي حي السياحي بجانب صيدلية العالمية، وفي حي الكورنيش بجانب صيدلية دهام، وفي السوق المركزي بجانب صيدلية الاستقامة، أما في حي العنترية فوضع بجانب صيدلية سراج.

ويشير الرئيس المشترك لاتحاد الصيادلة في قامشلو كاميران مجدل البيك، في حديثه لوكالتنا إلى أن الأسباب التي دعت لوضعها، هو التفاوت في الأسعار من صيدلية لأخرى، وارتفاع أسعار الأدوية.

وأوضح آلية عمل الاتحاد فيما يخص الشكاوى المقدمة، عبر تلك الصناديق "سيتم الاطلاع على الشكاوي والمقترحات التي سيضعها الأهالي في الصناديق كل أسبوع بشكل دوري، وعقب التأكد من صحة الشكوى، سيتم زيارة الصيدليات المخالفة وتنبيه الصيدلاني/ة كخطوة أولى، وفي حال عدم التقيد بالتنبيه وتكررت الشكاوي سيتم مخالفة الصيدلية، وعند تكرارها عقب المخالفة، سيتم إغلاق الصيدلة 15 يوماً".

وأشار إلى طريقة كتابة الشكاوى، داعياً المواطنين الذين يريدون تقديم شكوى إلى كتابة اسمه، واسم الصيدلية، واسم الدواء وقيمة شرائه".

هذا ومن المقرر وضع 5 صناديق أخرى في نواحي مقاطعة قامشلو (عامودا، تربه سبيه، تل براك، تل حميس، كركي لكي)، وفقاً للاتحاد.

(س ع/آ)

ANHA