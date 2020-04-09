سمير فردون: مستمرون في تعقيم المدن حتى انتهاء الحجر الصحي

مع انتشار جائحة كورونا في العالم سارعت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى أخذ زمام المبادرة عبر إطلاق العديد من التدابير الاحترازية كان منها انشاء مراكز للحجر الصحي بالإضافة إلى إغلاق معابرها وتعقيم كافة المدن شمال وشرق سوريا.

وشهدت مدن وبلدات إقليم الفرات بالإضافة إلى قرار حظر التجوال الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عمليات غسل شوارع المدن وتعقيمها في عدة مراحل.

وفي هذا السياق، تحدث الرئيس المشترك للإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات سمير فردون علي لوكالتنا عن نوع المعقم الذي يستخدم والمراحل التي تمر بها عملية التعقيم وكمية الخلط بالإضافة إلى مدة التأثير.

وقال سمير فردون علي بأن "عملية التعقيم مرت في ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى كانت في 15 من آذار المنصرم وهي تعقيم المراكز والدوائر الإدارية باستخدام نوعين من المعقم "الفورميلين وسايديكس" ومن ثم قمنا بتعقيم المساجد والمدارس على مستوى إقليم الفرات بنفس المواد".

وأشار علي إلى أن المرحلة الثالثة هي غسل الشوارع في كافت المدن والبلدات ومن ثم تعقيمها بمادة "الكلور" حتى أصبحت الأرضية جاهزة لاستخدام المعقم "فورمولين".

وفي ما يخص نوعية المعقم أشار سمير إلى أن "المعقمات كانت نوعين وهذه المعقمات هي التي تستخدم بشكل عام في كل البلدان وهما "الفورمولين والسايديكس" وهما ذا تأثير مديد يستمر 6 أشهر".

وأضاف "اتبعنا تعليمات الكيميائي في عملية خلط السايدكس الذي هو للغرف المغلقة ويتم إغلاق الغرف بعد رشه 48 ساعة ومدة تأثيره في القضاء على الفيروسات والبكتيريا هي 6 أشهر, أما الفورمولين فهو ذا درجتين من تأثير عال ومتوسط واستخدمنا نسبة التركيز العالي في المساجد والمدارس والمراكز الإدارية وهي خلط كل واحد لتر من المادة مع 100 لتر ماء، أما في الشوارع فقد استخدمنا النسبة المتوسطة باعتبارها قد مرت بمرحلتي الغسل ورش مادة الكلور كانت نسبة المقعم فيها متوسطة وهي كل واحد لتر فورمولين مع 200 لتر ماء".

وأوضح بأنهم تعاونوا مع بلدية الشعب في حملة التعقيم، وقال "جرى تعيين جرار زراعي داخل المدينة كوباني مهمته تعقيم واجهات المحال التجارية والشوارع الرئيسية حتى ينتهي الحجر الصحي بشكل يومي, بالإضافة إلى أننا انتهينا من تعقيم شوارع المدن بشكل كلي الفرعية منها والرئيسية".

(ج)

ANHA