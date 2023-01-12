صمت في دمشق وموسكو وطهران حول تصريحات مستشار أردوغان عن احتلال حلب

وادعى مستشار رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، أن ما نسب إليه في بعض المواقع بشأن تسليم إدارة حلب إلى تركيا؛ هو موقف شخصي وتحليل سياسي لا علاقة لحزب "العدالة والتنمية" أو الحكومة التركية به، إلا أنه لم يصدر أي تصريح من حكومة أردوغان حيال هذه التصريحات.

وزعم أقطاي في تصريحات جديدة لموقع الميادين، يوم أمس "أنه ليس بالضرورة تسليم مدينة حلب، لتركيا؛ بهدف عودة اللاجئين السوريين، ولكن يمكن أن تكون الأمم المتحدة هي من تتسلم الأمور في حلب؛ لتوفير مناخ آمن ومستقر للاجئين السوريين".

وكان أقطاي دعا أثناء حديثه عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إلى عودة حلب إلى سيطرة تركيا، حيث تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حديث وسائل إعلام محسوبة على حكومة دمشق، بأن دولة الاحتلال التركي مستعدة للانسحاب الكامل من الأراضي السورية، في حال حصول تقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي.

هذه التصريحات لم يقابلها في دمشق أي موقف رسمي حتى الآن، إلى جانب إيران التي تحتفظ بنفوذ قوي في مدينة حلب وريفها وبخاصة في بلدتي نبل والزهراء ذات الغالبية الشيعية في ريف حلب الشمالي.

كما أن روسيا التي تسيّر مسار التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لم تبد أية ردة فعل حيال تصريحات أقطاي.

(م ش)