سماع دوي انفجارات بريف دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي 3 انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قرابة الساعة 1:20 ليلاً وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني، بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي، في حين لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي.

وبحسب المرصد، فإن الانفجارات وفق المعلومات الأولية، أدت إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة حتى اللحظة في المبنى ووقوع أضرار مادية كبيرة.

وأفادت تقارير سورية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوماً في وقت مبكر من صباح اليوم، مستهدفاً شحنة أسلحة إيرانية في سوريا، ووقع الهجوم بين قريتي الأسد والديماس.

(د ع)