ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على "تويتر"، اليوم، أكد من خلالها "سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".

ونقلت القناة العبرية الـ "13"، عن وسائل إعلام سورية، أن المقاتلات السورية دمرت هدفًا إسرائيليًّا في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت أن الشظايا ألحقت أضرارًا في مبنى ومركبة مدنية في الجانب الإسرائيلي، شرقي مدينة مجدل شمس.

وفي سياقٍ متصل، قال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادِ في سماء بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي قادمًا من الجولان المحتل.

وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري في الشرق.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.

(ش ع)