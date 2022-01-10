سماع دوي انفجار في مدينة كوباني سمع مساء اليوم دوي انفجار في مدينة كوباني دون معرفة الأسباب. خبر 10 كانون الثاني 2022, الأثنين - 21:22 2022-01-10T21:22:00 كوباني أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت انفجار في مدينة كوباني دون الحصول عن معلومات عن أسبابها ومكانها. يتبع... (ل) ANHA إقرأ أيضاً قصف مدفعي على قرى الكوزلية بريف تل تمر الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ا... بيان مشترك لقوى وأحزاب وطنية سورية تدعو سلطات باشور لفتح المعبر قالت قوى وأحزاب وطنية سورية بأن إغلاق معبر سيمالكا... كاميرا ANHA توثق الأضرار التي ألحقها قصف الاحتلال بممتلكات الأهالي في ريف كري سبي رصدت اليوم كاميرا وكالتنا الأضرار المادية التي خل...