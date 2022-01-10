سماع دوي انفجار في مدينة كوباني

سمع مساء اليوم دوي انفجار في مدينة كوباني دون معرفة الأسباب.
خبر 2022-01-10T21:22:00 كوباني

أفاد مراسلونا من المنطقة بسماع صوت انفجار في مدينة كوباني دون الحصول عن معلومات عن أسبابها ومكانها.

يتبع...

(ل)

ANHA


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