سماع دوي انفجار في مدينة جرابلس سمع مساء اليوم دوي انفجار في مدينة جرابلس دون معرفة الأسباب. خبر 15 كانون الثاني 2022, السبت - 23:47 2022-01-15T23:47:00 مركز الأخبار أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة جرابلس المحتلة دون ورود معلومات عن طبيعة الانفجار. ANHA إقرأ أيضاً اشتباكات بين المجموعات المرتزقة في القرى المحتلة بريف تل تمر أفاد مراسلنا بسماع أصوات اشتباكات قوية بين فصائل ا... طائرات حربية مجهولة في سماء كوباني وطائرات استطلاع في سماء عين عيسى تحوم في هذه الأثناء طائرات حربية مجهولة في سماء كو... المثقفون في الحسكة يستذكرون الشاعر الكردي يوسف برازي في ذكرى رحيله الثالثة عشرة استذكر العشرات من المثقفين في مقاطعة الحسكة شمال و...