أخبار عاجلة!سماع دوي انفجار في مدينة جرابلس

سماع دوي انفجار في مدينة جرابلس

سمع مساء اليوم دوي انفجار في مدينة جرابلس دون معرفة الأسباب.
خبر 2022-01-15T23:47:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة جرابلس المحتلة دون ورود معلومات عن طبيعة الانفجار.

ANHA


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