سماع دوي انفجار في مدينة الظهران السعودية

ونقلت الوكالة عن الساكنين إنهما سمعا دوي انفجار بمدينة الظهران شرقي المملكة العربية السعودية اليوم الأحد لكن لم يعرف سببه كما لم يرد تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد الساكنين أبلغها بأن "الانفجار وقع الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية في حين قال الآخر إن الانفجار وقع الساعة الثامنة مساء.

ومن جانبها قالت جماعة أنصار الله" في اليمن، في تصريح مساء اليوم إنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

(ي ح)